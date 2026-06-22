アフリカのコンゴ民主共和国は、エボラ出血熱の感染者が1000人を超えたと発表しました。【映像】埋葬された感染者を弔う人々WHO＝世界保健機関は現地では、感染が急速に拡大していると警告しています。コンゴ民主共和国の通信省は20日、エボラ出血熱について1003人の感染が確認され、254人が死亡したと明らかにしました。感染者数は、直近の3日間で100人以上増えているということです。AFP通信によりますと、WHOの現地担当