【モデルプレス＝2026/06/22】6月22日、日本テレビにて「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（8月29日・30日放送）の制作発表会見が行われ、総合司会を務めるお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良らが登壇。企画をサプライズ発表した。【写真】「24時間テレビ49」豪華チャリティーパートナー◆内村光良「24時間テレビ49」企画をサプライズ発表今回の制作発表会見には、総合司会を務めるお笑いコンビ・ウッチャンナンチャン