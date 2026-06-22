【モデルプレス＝2026/06/22】6月22日、日本テレビ本社にて「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（8月29日・30日放送）の制作発表会見が行われ、目的別募金の詳細が明らかとなった。【写真】星野真里、夫＆難病の娘との家族写真◆「24時間テレビ49」目的別募金実施へ2024年はやす子による『マラソン児童養護施設募金』、2025年はSUPER EIGHT・横山裕による『子ども支援マラソン』。24時間テレビは、チャリティーマラソン企画を通じ