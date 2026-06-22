【モデルプレス＝2026/06/22】6月22日、日本テレビにて「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（8月29日・30日放送）の制作発表会見が行われ、SixTONESらが登壇。京本大我が、チャリTシャツについて熱弁した。【写真】SixTONES京本ら、“貴重”アイテム身につけた姿◆京本大我「名探偵コナン」チャリTシャツを熱弁今回の制作発表会見には、総合司会を務めるお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良、羽鳥慎一アナウンサー、水卜