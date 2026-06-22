モデルでタレントの「まえのん」こと前田希美さん（33）が2026年6月19日、自身のインスタグラムを更新し、「6月16日33歳になりました」と誕生日を報告した。夫でサッカー・浦和レッズ所属の渡邊凌磨選手（29）との夫婦2ショットも披露している。「実は、初めて夫と一緒に過ごす誕生日」前田さんは、誕生日を迎えて「お祝いのメッセージをくださった皆様本当にありがとうございます」と感謝の言葉を添え、こうつづった。「33歳も、