■これまでのあらすじ食事の量を増やしてほしいと言う夫に、「こんなに頑張ってるのに」と涙を浮かべて抗議する妻。息子の「大丈夫だよ」の言葉を信じ、妻は自分が正しいと思い込んでいた。義母の差し入れのせいで夫が料理に口うるさくなっていると思う妻は…？【妻side STORY】夫は義母の料理が恋しいみたいで文句ばかり。家計のことを考えて料理を作る私の苦労を全然理解してくれないのです。そのことを職場で相談してみると、み