２２日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝したことを報じた。ゲスト解説で出演の元日本代表ＤＦ中澤佑二さんは史上最多４得点のゲーム内容について「１００点でいいと思います。複数得点を取れたことは大きいし、失点もゼロ。内容的にも相手にほぼ何もさせないと、ほぼ完璧