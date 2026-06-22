２１日（日本時間２２日）の１次リーグ（Ｌ）で、Ｈ組はスペイン（ＦＩＦＡランク２位）が、サウジアラビア（同６１位）を４―０で下し、今大会初勝利で勝ち点を４に伸ばした。ＦＷヤマルが２００６年ドイツ大会のメッシ（アルゼンチン）を抜く歴代年少８位となる１８歳３４３日でＷ杯初得点を決めた。初出場のカボベルデ（同６７位）はウルグアイ（同１６位）に２―２で引き分け。Ｇ組はエジプト（同２９位）がニュージーランド