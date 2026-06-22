元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が21日、フジテレビ系「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）にメキシコから中継で生出演し、25日（日本時間26日）のFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグで日本が戦うスウェーデンの攻略法を考察した。番組では、4−0で圧勝したチュニジア戦の戦いぶりから、スウェーデン戦への鍵を探った。相手は最後列からのロングフィードをヨケレス、イサクの強力2トップに当て、2人を起点