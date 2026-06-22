日本テレビが22日、都内で「24時間テレビ」（8月29、30日放送）の制作発表会見を行った。総合司会に初挑戦するお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）やチャリティーパートナーを務めるSixTONESらが登場し、夏の一大イベントへの意気込みを語った。会見冒頭では、内村が司会の「THE突破ファイル」（木曜後7・00）に出演するEXITやタイムマシーン3号らが学ラン姿でサプライズ登場。「突破応援団」として熱いエー