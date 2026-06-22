日本テレビが22日、都内で「24時間テレビ」（8月29、30日放送）の制作発表会見を行った。総合司会に初挑戦するお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）やチャリティーパートナーを務めるSixTONESらが登場し、夏の一大イベントへの意気込みを語った。メイン出演者が一堂に会した会場を見回した内村は、開口一番「始まるんだな」と高鳴る胸の内をのぞかせた。「勢ぞろいって良い響き。皆でやっていくんだっていう