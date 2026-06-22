日本テレビが22日、都内で「24時間テレビ」（8月29、30日放送）の制作発表会見を行った。総合司会に初挑戦するお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）らが登場し、番組への意気込みを語った。番組の名物企画であるチャリティーマラソンでランナーを務める星野真里（44）は「私が走ることで子供たちの可能性が少しでも広がるのであれば、こんなにうれしいことはない」と思いを語った。同番組では2024年から「