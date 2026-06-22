日本テレビが22日、都内で「24時間テレビ」（8月29、30日放送）の制作発表会見を行った。総合司会に初挑戦するお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）やチャリティーパートナーを務めるSixTONESらが登場し、意気込みを語った。SixTONESのパフォーマンス企画もあるもようで、森本慎太郎（28）が「僕たち6人全員が挑戦する企画も予定しております」と明かした。詳細は話せないとしつつ「僕たちは知ってますけど