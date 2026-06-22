6月22日、歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の子どもたちの日常を投稿しました。【写真を見る】【 中川翔子 】「毎日を噛み締めて抱っこしなきゃ」双子の成長を感じつつダイエットの現状を報告「いまトータル25キロ痩せました」中川さんは、「双子にいただいたかわいいりんごの服」とコメントしつつ、りんごが印象的なTシャツを着た双子の子どもたちを膝に乗せている写真を掲載。 続けて、「双子の