（台北中央社）台湾株式市場は22日、主要株価指数の加権指数の終値が前営業日比1276.31ポイント（2.75％）高の4万7741.51ポイントとなり、史上最高値を更新した。上げ幅としては過去8番目の大きさとなった。終値で4万7000ポイントの大台を突破したのは初めて。AI（人工知能）関連需要への期待を背景に、半導体関連銘柄に買い注文が入り、市場全体をけん引した。取引時間中は一時1405.99ポイント高の47871.19ポイントまで上昇。前営