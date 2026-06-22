レアル・マドリードがリールに所属するモロッコ代表MFアイユーブ・ブアディに関心を寄せているようだ。21日、スペイン紙『アス』が伝えている。ブアディは2007年生まれの現在18歳でリールの下部組織出身。2023年10月に16歳でトップチームデビューを飾ると、ここまで公式戦通算96試合に出場している。2025−26シーズンはボランチの定位置を完全に掴み、公式戦42試合に出場。今年5月にモロッコ代表デビューを飾ると、FIFAワール