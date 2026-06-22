国際サッカー連盟（FIFA）は21日、FIFAワールドカップ2026・グループB第3節のボスニア・ヘルツェゴビナ代表vsカタール代表の審判団を発表した。日本から今大会の審判リストに入っている荒木友輔主審が第4の審判員、そして三原純副審がリザーブ副審を担当することに。ヘスス・バンズエラ主審をはじめとしたベネズエラのセットとともに試合を裁くこととなった。荒木主審と三原主審はここまで4試合を割り当てられており、ボスニ