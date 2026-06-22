フリーアナウンサーの羽鳥慎一が22日、都内で行われた日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の制作発表会見に登壇。羽鳥は昨年から引き続き、総合司会を務める。【集合ショット】チャリTシャツを着こなし…SixTONES＆内村光良らが登場！1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会は、内村光良、羽鳥、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパート