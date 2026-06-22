日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の制作発表会見が22日、都内で行われ、同番組総合プロデューサーの天野英明氏が総合司会を務める内村光良の起用理由を語った。【集合ショット】SixTONES＆芳根京子らがチャリTシャツを着て登場！天野氏は会見冒頭、「3年前にあってはならない事件があって、そっから再発防止、信頼回復に努めてきましたが、その歩みを止めることは絶対にありません」と誓い、