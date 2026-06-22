6人組グループ・SixTONESが22日、都内で行われた日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の制作発表会見に登壇。チャリティーパートナーを務める意気込みを語った。【集合ショット】チャリTシャツを着こなし…SixTONES＆芳根京子らが登場！田中樹は「テレビ越しに見ていたので、いざチャリティーパートナーとしてやらせていただくとなった時、緊張もあったのですが、ワクワクであったり、温かい空気