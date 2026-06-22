サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2戦で日本がチュニジアに大勝したことを受け、中国のSNSでは日本サッカー協会（JFA）が掲げた目標に再び注目が集まっている。中国のSNS・微博（ウェイボー）のあるスポーツブロガーは「2005年の時点ですでに伏線が張られていた！日本サッカー協会は45年に及ぶ長期計画（JFA 2005年宣言）を発表し、最終目標として2050年までにW杯で優勝することを掲げた。またその大会の自国