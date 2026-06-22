日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の制作発表会見が22日、都内で行われ、内村光良が、SixTONESの印象を語った。【写真】チャリTシャツを着こなすSixTONES1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。会見には、総合司会の内村、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナーのSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーの星野