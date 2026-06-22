俳優の星野真里が22日、都内で行われた日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の制作発表会見に登壇。チャリティーランナー挑戦を相談した際の娘の反応を明かした。【集合ショット】チャリTシャツを着こなし…SixTONES＆内村光良らが登場星野は「私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患い、電動車いすや人工呼吸器を使いながら日々暮らしています。娘と過ごしてきた10年間、たくさんの方に支