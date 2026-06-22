俳優・芳根京子が22日、都内で行われた日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の制作発表会見に登壇。芳根は、チャリティーパートナーとして番組を盛り上げる。【写真】チャリTシャツを着こなしたSixTONES1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナー（50音順）はSixTONES、