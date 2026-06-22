女子テニスのバートホンブルク・オープンは22日、ドイツのバートホンブルクで行われ、途中で順延となっていたシングルス1回戦で大坂なおみ（フリー）はマグダレナ・フレフ（ポーランド）に6―4、6―1で勝ち、2回戦に進んだ。（共同）