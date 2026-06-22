6月22日の久留米競輪初日で発売された、後半7レースの1着を当てる「ドカント7」で同賭け式の史上最高配当が出た。的中は1票で配当は8億706万2540円。前回から4億2059万3550円のキャリーオーバーがあった。これまでの最高配当は14年8月30日の富山で記録した4億8426万6440円で、実に11年10カ月ぶりに史上最高配当を更新した。ネット上では「1人で8億総取りはエグイ」「夢があっていいな」などのコメントが飛びかっていた。