オーストラリア警察は、およそ920億円相当のコカインを押収したと発表しました。国内での押収量としては過去最大規模だとしています。【映像】押収された山積みのコカイン押収されたコカインが入った袋が大量に山積みされています。オーストラリア警察は22日、シドニー近郊のコンテナの床に隠されたコカインおよそ2.7トンを押収したと発表しました。これはオーストラリアで最大規模の押収量で、末端価格は日本円でおよそ920億