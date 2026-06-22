元欅坂46メンバーで女優の長濱ねる（27）が22日、自身のインスタグラムを更新。髪の毛を大胆にカットした激変の様子を動画投稿した。「ありがとうございました」と美容師の方々にカットやカラーリング、セットの動画などを公開。素の表情から完成後の笑顔などを披露した。別の投稿でも「髪を切った！」「私服選ぶのが新鮮でたのしい」とつづり、黒コーデのオフショットもアップした。