俳優の有村架純が20日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)の公開記念舞台あいさつに登壇。立ち振る舞いや堂々とした姿に「惚れ惚れした」という俳優を明かした。有村架純○20歳で行ったノルウェーで涙した経験「1ヶ月お休みをもらった」有村は20日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)の公開記念舞台あいさつに黒木華、南沙良、塩野瑛久、天野千尋監督とともに登壇。同作