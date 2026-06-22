ボートレース蒲郡の「スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞」が２３日、開幕する。安田政彦（５４＝兵庫）が前検のエンジン抽選で引き当てたのは２連率４０％の５４号機。３月のＳＧクラシックで桐生順平が優出（４着）して以降、やや下降気味だが「良さそうだね。行き足からが良くて、特訓はフライングばかりだった。出足とかターン周りは、レースをしてみないと分からない。もう少し回転を止めたい」と実績機に上々の手応