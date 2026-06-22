父・徹さんと幼少期の写真父の日に合わせて公開された米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の1枚が、米国ファンを和ませている。MLB公式Xは21日（日本時間22日）、幼少期の大谷の父子ショットを投稿。「あまりに似すぎている」という声が書き込まれた。大谷は日本時間20日に自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した。日米ファンから祝福が相次いだが、その2日後にMLB公式が公開したのは父としての大谷ではなく、「大谷の父