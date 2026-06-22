平日正午開催のFリーグ公式戦に詰めかけた1406人森保ジャパンがFIFA北中米ワールドカップ（W杯）でチュニジア代表に4-0と快勝した翌日の6月22日、アリーナ立川立飛ではFリーグ・ディビジョン1第4節の立川アスレティックFCとボアルース長野の一戦が行われた。キックオフ時間は12:00。全国リーグの公式戦を平日の正午に設定するという、興行としては無謀とも言える時間設定だったが、会場はサッカーのW杯の熱狂を受け継いだかのよ