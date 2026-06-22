◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）京都新聞杯１１着からバドリナート（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父コントレイル）が巻き返しへ、入念に乗り込みを重ねている。１７日の１週前追い切りはボンドロア（４歳２勝クラス）を３馬身追走。びっしりと負荷をかけられ、６ハロン８２秒８―１１秒６をマークして併入に持ち込んだ。松永幹調教師は「１週前なので、それなりに伸ばしま