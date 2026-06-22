フットサル「メットライフ生命Ｆリーグ」のタイトルパートナーを務めるメットライフ生命保険株式会社と、リーグに所属するクラブが連携して取り組む「共創プロジェクト」の第１弾として、「アスレ全校応援プロジェクトｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙメットライフ生命」が２２日、行われた。「共創プロジェクト」は、タイトルパートナー２年目を迎えたメットライフ生命が単なるスポンサーとしての支援にとどまらず、リーグや各ク