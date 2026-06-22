タレントの上沼恵美子が２２日、ＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜・正午）に出演し、１２日から公開中の映画「Ｍｉｃｈｅｌ／マイケル」に言及した。番組冒頭で同作の話になり、「すばらしね、ファンになった。（マイケル役を演じた）甥っ子うまいな、男前やな」と絶賛した上沼。しかし一転、「長かったなぁ…エンドロール。もう１本見れるわ。あの字幕の長さよ…」と“長すぎるエンドロール”を指摘した。これに