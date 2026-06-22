２２日、２０２６夏季ダボス会議の主会場、大連国際会議センター。（大連＝新華社記者／李鋼）【新華社大連6月22日】世界経済フォーラム（WEF）が主催する第17回ニューチャンピオン年次総会（2026夏季ダボス会議）が23日から3日間、中国遼寧省大連市で開かれる。90以上の国・地域から1700人余りが出席し、今年のテーマ「大規模なイノベーション」を巡り議論する。２２日、２０２６夏季ダボス会議の主会場、大連国際会議センター