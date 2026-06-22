ホラークリエーティブユニット「バミューダ3」のメンバーで映画監督の西山将貴氏、ホラー作家の背筋氏、脚本家でゲームデザイナーの佐藤直子氏が22日、都内で、映画「インビジブルハーフ」（西山将貴監督、7月31日公開）先行上映会に出席した。同じユニットのメンバーである西山監督の作品ついて、背筋氏は「ホラーの評価軸にはまず作品としての面白さと怖さがありつつ、個人的には、対お化けよりも人、その人が何を考えているのか