日本テレビ系特番「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日、30日）の制作発表会見が22日、都内の同局で行われ、チャリティーランナーとしてマラソンに挑戦する女優星野真里（44）が意気込みを語った。星野は会見の前日21日放送の同局系「Golden SixTONES」（日曜午後9時）内で、マラソンに挑戦することを発表した。星野の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患っている。「彼女と生きてきた10年はたくさんの方、さまざ