日本テレビ系特番「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日、30日）の制作発表会見が22日、都内の同局で行われ、天野英明総合プロデューサーらが、23年に発覚した系列局社員による寄付金着服問題について改めて謝罪した。23年11月に「24時間テレビチャリティー委員会」の1社で鳥取県に本社を置く日本海テレビで幹部社員（当時）による寄付金着服問題が起きており、昨年の放送時も賛否が起こっていた。天野氏は「日本で唯一の