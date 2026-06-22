食欲がなくなりがちな夏に食べたい、猛暑を乗り切る「酸・辛・香」グルメに大手グルメサイトも注目しています。【写真で見る】今年の夏のトレンド「酸・辛・香」グルメ2026年 夏のトレンドは「酸・辛・香」！銀座には“レモンスポット”も出現平日の夜に賑わうお店で、多くのお客さんの器の中に「レモン」が。東京・神田にある「檸檬食堂 神田店」は、「クログチのカルパッチョ（1人前 550円）」には塩レモンソース