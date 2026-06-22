元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さん（30）が22日までに更新された夫でバレーボール男子日本代表・西田有志（26）のYouTubeチャンネルに出演。昨年誕生した第1子について語った。2人は2022年12月に結婚を発表。昨年7月に第1子妊娠、同12月に出産したことを報告している。動画では夫、第1子、愛犬2匹と家族全員で登場し、西田家について近況を報告した。「子供はどっちに似てる?」という質問に対し、古賀さんは「100