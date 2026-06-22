アイドルグループ『超特急』のユーキさんが『急性虫垂炎』と診断され、出演予定だったイベントを欠席することが6月22日、グループの公式サイトで発表されました。【写真を見る】【 超特急・ユーキ 】急性虫垂炎と診断出演予定のイベント欠席へ（公式発表・全文）公式サイトには「超特急ユーキ 急性虫垂炎に関するご報告」と題し、「いつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。弊社所属 超特急メンバーのユ