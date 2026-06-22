日本テレビ系特番「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日、30日）の制作発表会見が22日、都内の同局で行われ、総合司会を務める内村光良（61）、羽鳥慎一（55）、水卜麻美（39）両アナウンサーが出席した。今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。長年「世界の果てまでイッテQ！」のMCとして番組や出演者というファミリーを支え続けてきた内村が、羽鳥アナ、水卜アナと強力なタッグを組む。会見冒頭に