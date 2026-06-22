今回の2026W杯で1つ気になるのが、シュートへ直結するミスだ。例えばグループステージ第1節のチュニジアVSスウェーデンでは、チュニジアMFエリス・スキリが自陣からビルドアップしようとしたところでボールを奪われ、そこからスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュのゴールに繋がった。メキシコVS南アフリカのオープニングゲームでも、南アフリカのMFスフェフェロ・シトレがGKからのボールを受け取ったところでボールをロス