W杯の熱気、そしてアメリカの猛暑も重なり、冷たいアルコールを欲するサッカーファンが増えているようだ。スペイン『SPORT』は、グループL第1節のイングランドVSクロアチアの一戦で記録的な数のビールが売れたと取り上げている。この一戦はイングランドが4-2と撃ち合いを制していて、第1節の中では試合展開もクオリティもトップクラスに面白いゲームとなった。それでサッカーファンたちもテンションが最高潮に達したのか、スタジア