チェロキー語を書き表す音節文字を作ったシクウォイアは紙に奇妙な記号を書き続けていたことから黒魔術を使っているという疑惑をかけられていました。そんなシクウォイアの生涯と彼がチェロキー族の読み書きや文化の記録に与えた影響を作家・ジャーナリストのアンドリュー・ローラー氏がまとめています。The Man Who Created a Written Language for the Cherokee Did It So Efficiently and Elegantly, His Peers Thought It Was