◆パ・リーグ楽天―西武（２２日・東京ドーム）西武が３点リードをひっくり返された直後の８回に、交流戦でＭＶＰを獲得した３番・長谷川信哉外野手の９号２ランで再逆転に成功した。４―１で迎えた７回に、救援陣が楽天打線につかまり、４点を奪われて試合をひっくり返された。しかし、直後の８回、先頭の滝沢夏央内野手が二塁内野安打で出塁すると、続く長谷川が２ボールから楽天・九谷がカウントを取りにきた真っすぐを