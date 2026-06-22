フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が２２日に放送され、北山宏光が生出演。月曜レギュラーのＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・松田元太が北山とのエピソードを語った。長い期間親交がある２人だが、松田は「正直、（北山との）距離感を難しく感じている」とまさかの告白。２人で食事をし「いい時間を過ごした」後に「また行きましょう！」とＬＩＮＥでメッセージを送ると「『また行きましょう。では』みたいに