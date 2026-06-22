日本サッカー協会の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＪＦＡＴＶ」が２０日に更新。北中米Ｗ杯に出場している日本代表の精神的支柱、長友佑都が仲間に伝えた言葉が反響を集めた。映像ではオランダ戦を終えた後の選手ミーティングの様子を公開。中心で長友が「さっき後半の映像が出てたけど、オランダの選手、誰ひとり立ってないよね。でも俺らは全員が立っている。みんなでひとつになって戦えたと思う」と仲間に語りかけた。初