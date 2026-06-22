ホラークリエーティブユニット「バミューダ3」のメンバーで映画監督の西山将貴氏、ホラー作家の背筋氏、脚本家でゲームデザイナーの佐藤直子氏が22日、都内で、映画「インビジブルハーフ」（西山将貴監督、7月31日公開）先行上映会に出席した。同作はホラー映画にカテゴライズされるが、背筋氏によれば「ホラーという枠を超えたニュージャンル」という。西山監督の初長編作で「この作品は100％インディーズの自費製作」という。ア